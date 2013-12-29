الاحتلال يفرج عن صياد من غزة بعد اعتقال دام عامين

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم عن المواطن عرفات لطفي بكر، والذي كان يعمل صياداً قبل أن تعتقله قوات الاحتلال وهو يمارس عمله على مركب الصيد.



وحكمت قوات الاحتلال المواطن بكر مدة عامين ونصف، قضاهما في سجون الاحتلال وتم الإفلااج عنه بعد انقضاء المدة.



ويعاني صيادو قطاع غزة من جور الاحتلال الإسرائيلي عليهم، فمن منع إلى اعتقال دون وجع حق ومع التزام الصيادين بالخطوط التي حددها الاحتلال للصيد في القطاع وفق اتفاقية أوسلو وبعد فرض الحصار على القطاع.