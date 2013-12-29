تقرير أردنى: 2178 انتهاكا إسرائيليا بأراضى فلسطين خلال نوفمبر الماضي

زاد عدد الإنتهاكات الإسرائيلية التى تعرضت لها الأراضى الفلسطينية المحتلة خلال شهر نوفمبر الماضى إلى نحو 2178 انتهاكا (منها 1948 فى الضفة الغربية و230 فى قطاع غزة) مقابل 1968 انتهاكا خلال أكتوبر السابق عليه.



وأفاد التقرير الشهرى الصادر عن دائرة شئون فلسطين بوزارة الخارجية الأردنية حول (أبرز تطورات القضية الفلسطينية خلال نوفمبر الماضي) بأن 11 فلسطينيا استشهدوا خلال الفترة محل القياس جراء تلك الانتهاكات فيما أصيب 148 آخرون علاوة على اعتقال نحو 428 فلسطينيا..مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت خلال الفترة المذكورة حوالى 473 عملية اقتحام لتجمعات سكنية فلسطينية وأطلقت النار نحو الفلسطينيين فى عدد 285 مناسبة.



وبحسب التقرير الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان على نسخة منه اليوم الأحد فإن إسرائيل طرحت خلال نوفمبر الماضى عطاءات لبناء نحو 1859 وحدة سكنية استيطانية (1031 فى الضفة و828 فى القدس) إضافة إلى المصادقة على إنشاء حديقة وطنية (دينية توارتية ـــ تلمودية) على جبل المشارف بالقدس ملتهمة نحو 741 دونما.



ولفت إلى الانتهاكات والاقتحامات شبه اليومية التى يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك من قبل مدنيين يهود وعسكريين إسرائيليين إضافة إلى مئات من اعتداءات سلطات الاحتلال والمستوطنين على حد سواء على الفلسطينيين وممتلكاتهم بما فيها هدم العديد من منازلهم ومنشآتهم (بخاصة فى القدس والخليل) ونصب نحو 465 حاجزا عسكريا مفاجئا ومواصلة الحصار المشدد لقطاع غزة.