واحد من خمسة أطفال فى إسرائيل يعانون من الاعتداءات الجنسية

كشف التقرير السنوى للمجلس الوطنى الإسرائيلى للطفل، والذى عرض على الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز اليوم الأحد، بأن واحدا من كل ثلاثة أطفال يعانون من الفقر، وأن واحدا من كل خمسة أطفال يعانون من الاعتداءات الجنسية.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن التقرير الذى صاغه الدكتور إسحق كادمان رئيس المجلس، يظهر أن واحدا من كل سبعة أطفال يعانون من الاعتداءات البدنية ويتعرض نصف الأطفال الإسرائيليين إلى اعتداءات منها اعتداءات جنسية.



يشار إلى أن عدد الأطفال فى إسرائيل يقدر بحلول نهاية هذا العام بأكثر من مليونين ونصف مليون طفل من أصل عدد السكان.