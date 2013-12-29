« الجهاد » ينظم وقفةً احتجاجية بغزة غدًا ضد ممارسات أمن السلطة في الضفة

تنظم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين غدًا الاثنين (30/12)، وقفةً احتجاجية في غزة، ضد ممارسات أجهزة أمن السلطة القمعية، بحق أهلنا وإخواننا في مدن الضفة المحتلة، لاسيما في مخيم جنين.

وقال مصدر مسؤول في الحركة:" إن الوقفة ستكون أمام مفترق السرايا وسط مدينة غزة في تمام الساعة الثانية عشرة بعد الظهر"، موضحًا أن قيادات الجهاد وشخصيات اعتبارية سيتقدمونها.

وأضاف:" رسالتنا واضحة من وراء هذه الفعالية، ومفادها بأن على السلطة وأجهزتها الأمنية أن تكف عن هذه الممارسات غير المسؤولة، التي تضرب وحدة شعبنا وتماسكه".

وشدد المصدر ذاته على ضرورة أن يتحرك الكل الوطني لوقف هذه السياسة التي تنتهجها أجهزة الأمن في الضفة، وتصب في صالح الاحتلال.









