مخابرات السلطة تقتحم منزل أسير محرر في طولكرم لاعتقاله

اقتحمت مخابرات السلطة الفلسطينية في مدينة طولكرم ظهر اليوم الأحد منزل الأسير المحرر سمير عجاج بهدف اعتقاله بعد أن رفض تسليم نفسه للسلطة.

وكانت مخابرات السلطة قد وجهت له بلاغاً بخصوص تسليم نفسه للمخابرات ولكن الأسير المحرر رفض تسليم نفسه الأمر الذي أدى لاقتحام منزل الأسير بهدف اعتقاله.

ومن الجدير ذكره، أن عجاج متزوج ولديه أبناء وهو أسير محرر وقد أفرج عنه مؤخراً من سجون الاحتلال الصهيوني بتاريخ 18/11/2009 وقضى ما يزيد عن 3 سنوات في سجون الاحتلال على فترات مختلفة ويعاني على أثرها من التهابات حادة في الكلي والعينين، وهو شقيق الشهيد القائد في (سرايا القدس) أحمد فتحي عجاج الذي استشهد في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في العام 2002.