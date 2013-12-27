إسرائيل تشتكى السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة لتصاعد عمليات المقاومة

قدمت إسرائيل شكوى للأمم المتحدة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، على خلفية تصاعد أعمال المقاومة ضد الاحتلال فى الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، مساء اليوم الجمعة، أن مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة روس بروس أور تقدم بشكوى للأمين العام للمنظمة الدولية بان كى مون ومجلس الأمن الدولى ضد السلطة الفلسطينية، محملا إياها مسئولية زيادة رقعة ما وصفها "الأعمال الإرهابية" فى الآونة الأخيرة.



وقال بروس أور، فى سياق الرسالة التى بعث بها بهذا الصدد، إن "موجة العنف الأخيرة تثبت بأن التحريض الفلسطينى يؤدى إلى نتائج فتاكة".



وأضاف أن السلطة الفلسطينية تعمل من خلال الكتب التدريسية والمواعظ فى المساجد والتصريحات السياسية على صب الزيت على نار الكراهية والجهل، وعدم التسامح تجاه الإسرائيليين واليهود"،(حسب زعمه).