مواجهات في العيزرية الاحتلال يعتقل 3 فتية من القدس القديمة

أصيب عدد من المواطنين اليوم الجمعة، بجروح وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدات العيزرية وأبو ديس جنوب شرق القدس، وعناتا شمال شرق المدينة والرام شمالها.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت عصرا بين المواطنين وقوات الاحتلال في منطقة 'قبسة' ببلدة العيزرية، وأصيب خلالها عدد من الشبان بجروح وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

ويشهد 'مفرق قبسة' الواصل بين بلدتي العيزرية وأبو ديس، مواجهات اسبوعية احتجاجا على اقامة الجدار العنصري الذي فصلهم عن مدينتهم القدس.

الى ذلك اندلعت مواجهات مع الاحتلال عند المدخل الرئيسي الشمالي لبلدة عناتا اطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما ادى الى اصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

كما اندلعت مواجهات مع الاحتلال على مدخل بلدة الرام الرئيسي، واصيب خلالها عدد من المواطنين بحالات اختناق عولجت جميعاً في عيادات البلدة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، ثلاثة فتية من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفادت شقيقة أحد المعتقلين صفاء نورين إن المعتقلين هم: (سعيد نورين، ومحمد أبو صبيح، وحسام غنيم)، وجميعهم بعمر الـ16 عاماً، مشيرة إلى انه تم اقتيادهم إلى مركز شرطة الاحتلال 'القشلة' في باب الخليل بالقدس المحتلة.