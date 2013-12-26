مسؤول اوروبي لـــ « اسرائيل »: اوقفوا الاستيطان صبرنا بدأ ينفذ‏

ذكرت القناة العاشرة في تلفزيون الاحتلال بأن مسؤول اوروبي حذر "اسرائيل" من مغبة الاستمرار في الاستيطان.

و وفقاً للقناة "الاسرائيلية"، فقد بعث الدبلوماسي الاوروبي برسالة لحكومة الاحتلال جاء فيها:" لن يكون لدى الحكومات الاوروبية المزيد من الصبر حيال اعلان اسرائيل بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية في ظل استمرار المفاوضات".

و أضاف المسؤول الأوروبي:" إنه على اسرائيل ان تتوقع رد شديد اللهجة من دول اوروبا ان استمرت في مسار الاستيطان".

والجدير ذكره، فقد مارست دول الاتحاد الاوروبي في الاسابيع الماضية ضغوطا لاقناع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للامتناع عن بناء جديد للاستيطان في الضفة الغربية بموازاة الافراج عن الدفعة الثالثة من الاسرى الفلسطينيين القدامى.

ولكن نتنياهو رفض كل هذه الضغوط و أعلن امس الاربعاء عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفه الغربية.