مهجة القدس: الأسير رداد يعاني من نزيف دموي حاد داخل الامعاء

اكدت مهجة القدس ان الأسير معتصم رداد 31 عاما الذي يرقد في مستشفى الرملة يعاني من نزيف دموي حاد داخل الامعاء ووضعه الصحي في غاية الخطورة .

واكدت المهجة في بيان لها مساء اليوم الخميس 26-12 أن الأسير رداد يعاني من التهابات حادة في الأمعاء الغليظة ووزنه الحالي بلغ 61 عاما حيث فقد 8 كيلوا خلال أسبوع مؤكدة أن وزنه كان قبل ذلك 72 كيلوا .

جدير بالذكر أن الأسير معتصم رداد من مواليد 11/11/1982 وهو أعزب وكان قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال بتاريخ 12/01/2006 وحكم عليه بالسجن لمدة عشرين عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ومقاومة الاحتلال الصهيوني.

من جهتها؛ تطالب مؤسسة "مهجة القدس" المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة التحرك العاجل والفوري لدى إدارة مصلحة سجون الإحتلال الصهيوني للعمل الجاد على الإفراج الفوري عن الأسير رداد محملةً الاحتلال الصهيوني ومصلحة سجونه المسؤولية الكاملة عن حياته.