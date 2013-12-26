الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين في عملية عسكرية ببيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم، خلال عملية عسكرية نفذتها في بيت لحم أربعة مواطنين بعد أن داهمت عدة منازل وعاثت فيها فساداً وخراباً.

وذكرت مصادر محلية ان الاحتلال اعتقل كل من عمر الهريمي 46 عاما ونجله سامي 21 عاما وعبد السلام صومان 45 عاما ونجله محمد 14 عاما.

وكانت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" قد اقتحمت عصر اليوم بآلياتها العسكرية إلى جانب قوات خاصة "مستعربين" منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم بالضفة الغربية وسط إطلاق نار كثيف مساء اليوم الخميس.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال تحاول تنفيذ مهمة اعتقال في المنطقة المقتحمة. موضحين أن الاحتلال حول المنطقة الى منطقة عسكرية مغلقة يمنع دخول وخروج المواطنين منها.

وافادت مصادر محلية ان الاحتلال اقتحم قبل مدينة بيت لحم، مدينة بيت جالا وجابت شوارعها، الا ان التمركز حاليا يدور في شارع الصف في بيت لحم.