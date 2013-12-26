القسام يحذر من مرحلة انفجار المقاومة اذا استمر الحصار

حذرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" من مرحلة إنفجار قد تصل إليها المقاومة الفلسطينية إذا ما استمر الحصار الخانق على قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة في تصريحٍ لـ "المركز الفلسطيني للإعلام: "كتائب القسام قالت ولا تزال تقول لكل المحاصرين لشعبنا والذين ينتظرون لحظة إعلان الاستسلام والرضوخ لمنطق الحصار والعقاب، بأن المقاومة الفلسطينية ومعها شعبها قد تصل إلى مرحلة الانفجار، الذي سيكتوي به كل من تورط في خنق شعبنا، وعلى رأسهم العدو الصهيوني".

وأشار إلى أن الكتائب تتعامل مع التهدئة بتأهب وإعداد واستعداد، "وليست استراحة مقاتل".

وأكد أبو عبيدة أن المقاومة تعمل برؤية وقيادة، وإستراتيجية، مضيفًا: "هذا يعطي ضمانة لصوابية خياراتها، وهي لا تعمل بالضرورة بردّات الأفعال الآنية، وبالتالي فلا يستطيع العدو أو الصديق التنبؤ بردها زماناً ومكاناً".

وتوقع إقدام العدو الصهيوني بالعدوان على قطاع غزة في أي لحظة، مبيناً أن المقاومة على أهبة الاستعداد ولديه الخطط لمواجهته.