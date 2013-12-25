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إقالة القرضاوي من مجمع البحوث الاسلامية في الأزهر

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 14:15 - 25 ديسمبر 2013
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 قرر مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة شيخ الأزهر، رئيس المجمع، الإمام الأكبر أحمد الطيب، إقالة يوسف القرضاوي من المجمع.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط 'أ.ش.أ' عن مجمع البحوث الإسلامية أن القرار يأتي بالإجماع نظرا لما وصفوه "إساءة القرضاوي لمصر ولشعبها وللأزهر الشريف وإمامه الأكبر أحمد الطيب".

وكانت هيئة كبار العلماء قررت الأسبوع المنصرم قبول استقالة القرضاوي لذات السبب في جلسة خاصة لم يشارك فيها الإمام الأكبر لرفع الحرج عن أعضاء الهيئة التي تعتبر أعلى هيئة إسلامية في مصر.

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