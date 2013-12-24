حكومة غزة: الاحتلال غير معني بتصعيد لانه أضعف من العنكبوت

أكدت الحكومة غزة أن قصف قوات الاحتلال المستمر على قطاع غزة هو دليل على ضعفه وارتباكه وقتله لطفلة واستهداف المدنيين تأكيد على وحشيته.

وحملت الحكومة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، الاحتلال المسئولية هذه الجرائم المتواصلة بقتل ابناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى المجتمع الدولي تحمل مسئولياته والعمل على لجم الاحتلال ومحاسبته على جرائمه المتواصلة.

وكانت قوات الاحتلال شنت عصر اليوم عدة غارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة أدت لاستشهاد مواطنين بينهم طفلة واصابة عشرات المواطنين الاخرين.

وقالت الحكومة إنها تطمئن الشعب الفلسطيني ان الاحتلال غير معني بتصعيد كبير وهو اضعف من بيت العنكبوت ومقاومتنا جاهزة للدفاع عن الشعب وجبهتنا الداخلية متماسكة.

وقدرت الحكومة دور وسائل الاعلام، داعية اياها للاستمرار في تحري الدقة وعدم التضخيم وطمأنة المجتمع وتعزيز الجبهة الداخلية.