حماس تستهجن محاولة الزج باسمها في حادث تفجير الدقهلية‏

استهجنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محاولة الزج باسمها في حادث تفجير الدقهلية الذي راح ضحيته العشرات من عنصر الشرطة المصرية بين قتيل وجريح فجر اليوم الثلاثاء.

واعتبر سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة "حماس" في تصريح صحفي وصل مراسلنا نسخة عنه ان ذلك محاولة لتشويه صورة المقاومة الفلسطينية وتبرير الخلافات في الساحة المصرية الداخلية.

واكد أبو زهري أنه لا علاقة لحركة حماس من قريب ولا من بعيد بهذا الحادث ولا غيره من الأحداث في الساحة المصرية داعيا الجهات المصرية إلى التوقف عن سياسة الإدعاء والافتراءات ضد الشعب الفلسطيني.

وكنا بيان لوزارة الداخلية المصرية اكد ارتفاع عدد قتلى التفجير الذي استهدف مقر مديرية الأمن في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية إلى 12 قتيلاً فضلاً عن أكثر من 130 مصابا.