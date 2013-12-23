السلطات المصرية تقرر فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين

قررت السلطات المصرية مساء اليوم الاثنين، فتح معبر رفح البري الواصل بين قطاع غزة والعالم الخارجية صباح غداً الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام في كلا الاتجاهين بعد إغلاق دام أسبوعين.

وقال السفير الفلسطيني لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، بركات الفرا، إن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري لمدة 3 أيام، ابتداء من صباح غد الثلاثاء، وحتى مساء يوم الخميس المقبل، في كلا الاتجاهين.

وأضاف الفرا في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن الموافقة على فتح المعبر جرت بناء على اتصالات حثيثة رفيعة المستوى مع الجهات المصرية المسئولة، معبرا عن شكره وخالص تقديره إلى مصر والأجهزة المعنية في سعيهم الدؤوب من أجل تخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة.