الاحتلال يغلق مداخل يعبد ويعلنها منطقة عسكرية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، المداخل المؤدية إلى بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بعد أن أعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.

وأوضحت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال أغلقت المداخل المؤدية إلى بلدة يعبد، ونصبت حاجزا عسكريا مفاجئا على مفترق كفيرت - يعبد، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة بذريعة قيام شبان بتحطيم زجاج مركبة مستوطن من 'مابودوثان'.

وأضافوا أن قوات الاحتلال احتجزت عشرات المركبات القادمة من والى جنين وطولكرم، وشنت عمليات تمشيط واسعة بين كروم الزيتون، وأن الجنود اعتدوا بالضرب المبرح على مواطن من قرية العرقة أثناء احتجازه على الحاجز المذكور.