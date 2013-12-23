الحكومة الكويتية لن تحضر جلسة البرلمان غداً بسبب استقالتها

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، إن الحكومة لن تحضر جلسة المجلس المقررة غداً الثلاثاء، بسبب تقديم استقالتها.

وقال الغانم، في مؤتمر صحافي نقله تلفزيون الكويت: "أتمنى ولمصلحة الكويت، أن يوفق سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في تعديل الفريق الحكومي، ليكون لديه فريق حكومي قادر على مجاراة طموحات المجلس".

وهذا أول إعلان من أحد أركان السلطة عن استقالة الحكومة الكويتية، التي ذكرت صحف محلية أن وزراءها "وضعوا استقالاتهم بتصرف رئيس الوزراء الليلة الماضية، قبل ساعات من حكم المحكمة الدستورية في شأن صحة انتخابات البرلمان التي تمت في تموز/يوليو الماضي".

وأعرب الغانم عن أمله أن "يتم إجراء التعديل الحكومي في أسرع وقت ممكن".

وأعلن تلفزيون الكويت أن المحكمة الدستورية العليا قضت بصحة دستورية انتخابات البرلمان الأخيرة، التي تمت في تموز/يوليو الماضي.

وأوضح التلفزيون أن "المحكمة أبطلت عضوية عضوين في البرلمان، هما معصومة المبارك، وأسامة الطاحوس وفوز عبد الحميد دشتي، ونبيل الفضل بدلاً منهما".