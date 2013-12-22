استعدادات كبيرة لاستقبال الأسير العيساوي غداً في بلدته المقدسية

شرعت القوى الوطنية والدينية ومؤسسات وأهالي بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة بالاستعداد لاستقبال ابن البلدة صاحب أكبر إضراب عن الطعام في التاريخ الأسير سامر العيساوي يوم غدٍ الاثنين، بعد أن كسر بإرادته قيد السجان.

يُذكر أن العيساوي أعلن في الاول من آب عام 2012 اضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على إعادة اعتقاله علما أنه من محرري صفقة تبادل الأسرى عام 2011.

ويُعد سامر صاحب أطول إضراب عن الطعام في العالم حيث استمر قرابة 8 أشهر وصولاً إلى صفقة تقضي بالإفراج عنه يوم الـ 23 من كانون أول عام 2013، وذلك بعد أن رفض سامر كل عروض الإبعاد مقابل الحرية خلال فترة إضرابه.

وتقوم فرق من شبان البلدة منذ ساعات صباح اليوم بتعليق صور سامر في شوارع البلدة ولافتات الترحيب به، بالإضافة إلى رفع الأعلام الفلسطينية، في حين أكدت القوى الوطنية بأنها ستقوم بتجهيز ساحة مدرسة البلدة لتنظيم مهرجان وطني ضخم بمناسبة الافراج عن سامر العيساوي بمشاركة عدد كبير من الشخصيات القيادية الفلسطينية المقدسية.