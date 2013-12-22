بما فيها المدارس والعيادات ..موظفو الانروا يهددون بالإضراب المفتوح بغزة

أعلن اتحاد الموظفين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) استمرار فعالياته الاحتجاجية ضد إدارة الوكالة لعدم الاستجابة لمطالبهم في تطبيق نتيجة المسح وزيادة الأجور وإدخال فرق العملة في الراتب الأساسي.

وقال أ.سهيل الهندي رئيس اتحاد الموظفين في وكالة الغوث خلال ا:"قرر الاتحاد تعليق العمل يوم الثلاثاء المقبل لمدة ساعتين في جميع مرافق الأونروا"، داعيا وسائل الإعلام تغطية اعتصام الجمعية العمومية أمام مكتب غزة الإقليمي يوم الثلاثاء القادم 24/12/2013م الساعة التاسعة وخمس وعشرين دقيقة.

وأوضح أن مطالبهم تتضمن الاعتراف بنتائج المسوحات، والتي تقر بشكل واضح أحقية الزيادة للموظفين بناءً على جدول غلاء المعيشة، ومقارنة بنتائج المسح بالعام 2011، إدخال فرق العملة (CAF) في الراتب الأساس أسوة بباقي مناطق عمليات الوكالة، التراجع عن قرار إنهاء عقود 94 مهندسًا، والعدول عن قرار تحويل برنامج التنمية إلى مؤسسة خاصة.

وأكد الهندي أن الجمعية العمومية لاتحاد غزة ورئاسة غزة في اجتماع دائم لمتابعة الخطوات التي وصفها بالنضالية، وقال:"إن استمرار إدارة الوكالة في تعنتها يفرض علينا تصعيد وتيرة الفعاليات بشكل متسارع"، محذراً من تنفيذ الإضراب المفتوح في كافة المرافق.

وشدد الهندي على أن باب الحوار مع الإدارة لم ولن يغلق "لكنها تتحمل المسؤولية في تعطيل تقديم الخدمات للاجئين في حال استمرت بعدم الاستجابة لمطالبنا".

ويترقب نحو 95 من موظفي العقود في قسم الهندسة اللذين أوقفت إدارة "الأونروا" رواتبهم وربطت حل مشكلتهم عبر فتح المعابر وإدخال مواد البناء ومستلزم.