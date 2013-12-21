عريقات: الرئيس عباس أكد لوزراء الخارجية العرب على رفض الحلول الانتقالية

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن الرئيس محمود عباس، اطلع وزراء الخارجية العرب على آخر مستجدات عملية السلام، خاصة فيما يتعلق باستمرار عربدة الحكومة الإسرائيلية واستمرار قتل شعبنا بدم بارد واستمرار الاستيطان وهدم البيوت والاعتداء على الأقصى، وهي ممارسات تشكل أهم العقبات أمام عملية السلام.

وأضاف عريقات لوكالة "وفا" الرسمية، أن الرئيس شدد خلال حديثه على التمسك بالشرعية الدولية، وعلى أن الإفراج عن الأسرى القدامى لا علاقة له بالمفاوضات ولا الاستيطان.

وأكد عريقات أن الرئيس شدد على رفضه الكامل للحلول الانتقائية والانتقالية والمرحلية وان الحل يجب أن يكون شاملا لقضايا الوضع النهائي وضمن فترة تسعة أشهر التي لا يمكن تمديدها وتنتهي في 29 نيسان القادم.

وقال عريقات 'إن مجلس وزراء الخارجية العرب وبناء على طلب الرئيس عباس، قرر تكليف المندوبين الدائمين للدول العربية في الأمم المتحدة على العمل لتشكيل لجنة تحقيق دولية باستشهاد الرئيس ياسر عرفات.