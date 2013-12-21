هدم جزء من الجدار في أبو ديس ومواجهات في العيزرية

تمكن عدد من الشبان في بلدة ابو ديس شرق القدس، مساء أمس الجمعة، من أحداث فتحة في جدار الفصل العنصري المقام قبالة الحرم الرئيسي لجامعة القدس.

واوضح شهود عيان ان الشبان شرعوا في محاولة هدم بعض مقاطع الجدار الفاصل الذي شيد باستخدام الباطون المسلح وتزيد سماكته على 40 سم منذ يوم امس (الخميس)، غير ان هذه المحاولات كانت تصطدم بصلابة الجدار، مشيرين الى ان اصرار هؤلاء الشبان دفعهم الى مواصلة ضرب الجدار بواسطة المعاول والمطارق لاكثر من 4 ساعات متواصلة حيث تمكنوا اخيرا من احداث ثغرة في الجدار بعرض 50 سم وبطول 60 سم.

وقال الشهود نقلا عن بعض الشبان ممن شاركوا في احداث هذه الثغرة ان هذه المحاولة تكتسب دلالة معنوية ورمزية كبيرة ، حيث انها تثبت مجددا ان الشعب الفلسطيني لن يستسلم ولن يتعامل مع هذا الجدار باعتباره امرا واقعا.

وكانت بلدة العيزرية المجاورة شهدت عصر اليوم الجمعة مواجهات مع قوات الاحتلال اسفرت عن اصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وقالت مصادر محلية ان هذه المواجهات استمرت حتى ساعات حلول المساء ، مشيرة الى ان جنود الاحتلال عمدوا الى السيطرة على اسطح سقائف وقفية قريبة من جامع العزيز وكنيسة بيت عنيا وقاموا باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والاعيرة المطاطية بشكل عشوائي ومكثف.