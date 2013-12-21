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اسعار صرف العملات مقابل الشيقل

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 06:08 - 21 ديسمبر 2013
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جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم السبت على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.51 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.81 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 4.98 شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.50 شيقل.

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