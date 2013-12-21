اسعار صرف العملات مقابل الشيقل

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم السبت على النحو التالي:
صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.51 شيقل.
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.81 شيقل.
صرف الدينار الاردني مقابل: 4.98 شيقل.
صرف الجنية المصري مقابل: 0.50 شيقل.
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