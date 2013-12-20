الرئيس عباس يصل القاهرة وببحث مع العربي الأوضاع الفلسطينية

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، القاهرة في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تستمر ليومين، يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين المصريين في مقدمتهم الرئيس المصري المستشار عدلي منصور.

كما سيشارك الرئيس عباس بالاجتماع الطارئ في دورته غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم غد السبت، لاطلاع وزراء الخارجية على مستجدات المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، الجارية حاليا برعاية أميركية، وتطورات القضية الفلسطينية.



وكان باستقبال عباس على أرض مطار القاهرة الدولي، وزير الشباب المصري المهندس خالد عبد العزيز، وسفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بركات الفرا، وكادر السفارة ومندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية، ووجهاء الجالية الفلسطينية، ووكيل جهاز المخابرات المصرية اللواء طارق سلام، ورئيس ملف فلسطين بالمخابرات المصرية اللواء وائل الصفتي.



ويرافق الرئيس في هذه الزيارة، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات، ووزير الخارجية رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

وفور وصوله استقبل الرئيس الفلسطيني مساء اليوم الجمعة، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.



وجرى خلال اللقاء البحث في المواضيع التي ستطرح يوم غد السبت في الاجتماع الطارئ بدورته غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب.



وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بركات الفرا.



