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كوريا الشمالية تهدد بشن هجوم على الجنوب من دون إشعار مسبق

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 06:36 - 20 ديسمبر 2013
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هددت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية بشن هجوم عليها من دون أي إخطار مسبق.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) الجمعة عن مسؤول حكومي كوري جنوبي قوله “تلقى مكتب الأمن الوطني التابع للرئاسة، رسالة هاتفية باسم اللجنة الدفاعية في كوريا الشمالية، تتضمن اعتزامها شن هجوم على الجنوب بدون إخطار مسبق”.

وقال المسئول ان الحكومة الكورية الجنوبية ردت عبر الخط العسكري بين الكوريتين مؤكدة انها سترد بكل صرامة على أي استفزازات عسكرية من قبل الشمال.

وكانت كوريا الشمالية اعتبرت ان تظاهرات معادية لها نظمتها منظمات مدنية محافظة كورية جنوبية قبل أيام في وسط سيول، قد أساءت لكرامة الدولة وشرفها.

وتزامنت التظاهرات مع الذكرى السنوية الثانية لوفاة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إيل.

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