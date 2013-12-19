نتنياهو يعلن عزم حكومته مواصلة البناء في المستوطنات وتطويرها

أعلن رئيس الحكومة "الإسرائيلية"، بنيامين نتنياهو، خلال خطابه أمام مؤتمر الليكود ، التزام حكومته بمواصلة البناء في المستوطنات وتطوير المشروع الاستيطاني باستمرار ودون توقف. وقال نتنياهو في هذا السياق: إننا نبني دون توقف، وسنواصل البناء والتطوير في كل مكان بما في ذلك في المستوطنات.

وجاء إعلان نتنياهو هذا في الوقت الذي نقلت فيه صحيفة هآرتس، أن الإدارة الأمريكية تمارس منذ أسابيع ضغوط على "إسرائيل" لمنعها عن الإعلان عن موجة جديدة من البناء في المستوطنات، مع اقتراب الإفراج عن الدفعة الثالثة من تحرير أسرى ما قبل أوسلو.

إلى ذلك قال نتنياهو في خطابه أمس، إنه سيعرض أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين على الكنيست وسيطرحه للاستفتاء العام، لكن السبب الوحيد، لعدم التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين لا يكمن في المستوطنات وإنما في معارضة الفلسطيني الاعتراف بإسرائيل باعتبارها الدولة القومية للشعب اليهودي.

في المقابل موفي الشأن الإيراني قال نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك قدرات عسكرية ذرية. وشدد نتنياهو في هذا السياق على عبارة "قدرات عسكرية ذرية"، قائلا لمستمعيه إنني أنتقي كلماتي بدقة وأنا أكرر : "إسرائيل" لن تسمح لإيران بامتلاك قدرات عسكرية ذرية، ولا الوصول إلى حافة القدرة على بناء القدرة الذرية العسكرية.