مصر.. الجيش يقضي على 97% من الأنفاق

أكد مصدر عسكري مصري الأربعاء أن الجيش قضى على نحو 97% من الأنفاق بين مدينة رفح المصرية مع قطاع غزة.



وأضاف المصدر أنه يوجد ما بين 4 إلى 5 أنفاق يتم إعادة تشغيلها داخل رفح، ويجرى تتبعها بشكل مستمر، وصولاً إلى القضاء نهائياً على هذه الأنفاق "غير الشرعية" والتي" تهدد أمن وسلامة وسيادة الدولة المصرية"، وفق تعبير المصدر.



وأشار إلى أن الإجراءات "التأمينية" التي اتخذتها القوات المسلحة فى شمال سيناء ومن بينها إقامة منطقة " آمنة " بطول الحدود مع قطاع غزة بنحو 13 كيلومترا وعلى عمق أكثر من كيلو متر، نجحت فى تحقيق الأهداف وفى مقدمتها التصدي لمحاولات التسلل والتهريب وخاصة الوقود والسجائر.



يذكر أن هذه الأنفاق تعتبر شريان الحياة الذي تبقى للفلسطينين قاطني قطاع غزّة بعد أن حرمهم الحصار الإسرائيلي من تأمين لقمة العيش، وساعدهم بذلك نظام المخلوع حسني مبارك إلى أن تمّت الإطاحة به في ثورة 25 يناير واستبداله بالرئيس مرسي، حيث شهد القطاع حالةً من الإزدهار، خاصة انه بالإضافة إلى الأنفاق، ظلّ معبر رفح مفتوحاً يسهّل على الغزيين عملهم.

وكان أن أغلق معبر رفح بعد فتحه عاماً كاملاً على يد القوّات المصريّة برئاسة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ، بدعوى أن هذه الأنفاق هي العامل الأساسي لعدم استقرار سيناء، وأنها تستعمل لتهريب الأسلحة والفصائل الجهاديّة!