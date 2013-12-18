اسرى سجن النقب يقررون إرجاع وجبات الطعام غدا

أفاد نادي الأسير مساء اليوم أن أسرى سجن النقب قرروا إرجاع وجبات الطعام ليوم غدٍ احتجاجاً على ما قام به مدير السجن الجديد بفرض قرار بخصوص العد في السجن، بحيث لا يتم السماح لهم بالجلوس إلا بعد أن يتم قراءة الأسماء كاملة، الأمر الذي لقي رفضاً من قبل الأسرى.

علما أن الأسرى يقفون فقط عند العد وليس عند قراءة الأسماء، كما قال النادي في بيان له.

والمقابل أبلغت إدارة السجن الأسرى بأنه سيتم إغلاق الأقسام وحرمانهم من الفورة وكذلك حرمانهم من الخروج إلى دورات المياه الخاصة بالاستحمام، إذا أصروا على موقفهم.

واعتبر الأسرى أن هذه الهدف من الخطوة هو إذلالهم وقهرهم، على الرغم من أن هذا الإجراء متفق عليه بين الأسرى وإدارة السجون إلا أن ما قرره مدير سجن النقب الجديد يعتبر تحد للأسرى، مؤكدين أنهم لن يصمتوا أمام هذه القرارات المذلة.

يذكر أن عدد أسرى النقب ما يقارب 1000 أسير.