إحالة مرسي للجنايات بتهمة « التخابر مع حماس »

قرر النائب العام في مصر الأربعاء إحالة الرئيس محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع جهات من بينها حركة حماس.

وقال بيان صادر عن النيابة إنه تقرر إحالة مرسي وبديع ونائبي مرشد الإخوان خيرت الشاطر ومحمود عزت ورئيس مجلس الشعب السابق محمد الكتاتني وعدد من قادة الجماعة من بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان إلى محكمة الجنايات "لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد لارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد".

وأوضح البيان أن التحقيقات كشفت عن قيام التنظيم الدولي للإخوان بتنفيذ "أعمال إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضى"، وأن التنظيم أعد "مخططا إرهابيا" كان من ضمن بنوده تحالف الإخوان مع حركة حماس.