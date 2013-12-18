الأسرى الإداريون يواصلون خطواتهم التصعيدية

قال نادي الأسير، إن الأسرى الإداريين مستمرون في خطواتهم بإرجاع وجبات الطعام لمدة يومين في الأسبوع حتى نهاية العام الجاري، في سبيل الغاء سياسية الاعتقال الإداري.

وذكر مدير الوحدة القانونية بالنادي المحامي جواد بولس في بيان صحفي، أن المستشارين في جهاز "الشاباك" زاروا الإداريين للاستماع لمطالبهم واحتجاجاهم على سياسية الاعتقال، مشيرين إلى أن عدد الأسرى انخفض لـ140 أسيرا إداريا.

وأوضح بولس أن الأسرى في سجن "مجدو" رفضوا قيام إدارة السجن بنقل 8 أسرى إداريين إلى أقسام أخرى، ما دفع إدارة السجن إلى فرض إجراءات تعسفية بحق الأسرى وعزل بعضهم في الزنازين.

وأضاف البيان أن إدارة سجن النقب فرضت إجراءات قمعية بحق الإداريين، شملت حرمانهم من الزيارة لمدة شهرين ونقل عدد منهم للزنازين.

وفي سياق آخر، أنهى بولس زيارة لعدد من الأسرى في سجن "عوفر"، ونقل على لسان الأسرى "أن ما تعرضوا له خلال هذه الأيام كان بمثابة نكبة بكل المعاني لما عانوه من برد شديد وانقطاع ما يزال مستمرا في الكهرباء وعدم توفر وسائل التدفئة الضرورية".

وبين الأسرى أن إدارة السجن رفضت إدخال الأغطية واقترحت عليهم أن يقوموا بشراء أغطية من "الكنتينة" إلا أنه تبين أن هذه الأغطية رقيقة ولا تصلح للتدفئة.