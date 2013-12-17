« هيئة نصرة القدس » تشيد باتفاق عقد الدورة الـ20 للجنة القدس بالمغرب

أشادت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، باتفاق السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة المغرب على عقد الدورة الـ 20 للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى يومى 9 و10 من الشهر المقبل فى الرباط على مستوى وزراء الخارجية.

واعتبرت الهيئة- فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء- هذا الاتفاق بمثابة خطوة مهمة وضرورية فى ظل الأوضاع الراهنة فى مدينة القدس المحتلة، وما يحدق بالمسجد الأقصى المبارك من خطط تهويدية ومشاريع تلمودية تتمثل باستمرارية حفر الأنفاق أسفله، وإقامة الكنس داخله والاقتحامات اليومية لباحاته.

من جانبه، أشاد الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى بجهود السلطة الفلسطينية ودولة المغرب ممثلة بالعاهل المغربى الملك محمد السادس لدعم مدينة القدس ونصرة مقدساتها والتخفيف من معاناة أهلها فى ظل الاحتلال الاسرائيلى الغاشم، داعيا إلى مواصلة الجهود لفضح الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات التهويدية فى المدينة المقدسة أمام العالم أجمع، مناشدا لجنة القدس بتفعيل قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالوضع القانونى لمدينة القدس وتحميل المسؤولية لمنظمة اليونسكو بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكدت الهيئة ضرورة اتخاذ لجنة القدس فى مؤتمرها المقبل خطوات عملية وضرورية لدعم مدينة القدس المحتلة، وخاصة القطاعات المهمة المتمثلة فى الصحة والإسكان والتعليم، لما لها من أهمية فى ارتباط المقدسى بأرضه ومقاومته للمشاريع التهويدية، إضافة لاتخاذ التدابير العملية لنصرة المقدسات الإسلامية والمسيحية فى مدينة القدس ووضع حد لانتهاكات إسرائيل المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك.

وفى السياق ذاته، أشارت الهيئة إلى أن لجنة القدس تأسست بتوصية من المؤتمر السادس لوزراء خارجية البلدان الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى الذى عقد فى مدينة جدة السعودية عام 1975، على أن تترأسها المغرب.