داخلية غزة تحذر من رسالة ال10 شواقل المجانية

طالبت وزارة الداخلية بغزة اليوم الثلاثاء, المواطنين بعدم التعاطي مع بعض التعليقات والرسائل التي تصلهم عبر الاميل او التواصل الاجتماعي , والتي قد تؤدي لإلحاق الضرر بالحاسوب الشخصي أو يسبب إختراق جهـــــازك بعد الضغط على الرابط.

وقالت الداخلية ان فحوى الرسالة والتي هي عبارة فيروس الذي يسبب التلف بالأجهزة, هي " بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت فلسطين شركة جوال تقدم لجميع مشتركيها الحاليين والجدد رصيد جوال مجاني بقيمة 10 شيكل لكل مشترك , فقط اتبع التعليمات عبر الموقع الالكتروني > جوال –فلسطين.

وكانت جوال في وقت سابق نفت عبر "فلسطين اليوم" ان تكون قد أرسلت أي رسالة للمواطنين بغزة بشأن رصيد مجاني بشأن المنخفض الجوي.

وفيما بلي فحوى الرسالة التي يجب تفاديها".



