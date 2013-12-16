« الأنروا » تؤجل الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول ليوم السبت القادم

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأنروا" عن تأجيل الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول إلى يوم السبت القادم الموافق 21 -12-2013 ، والتي كانت مقررة غداً الثلاثاء وذلك على إثر المنخفض الجوي الذي ضرب الأراضي الفلسطينية.

وقالت ميلانيا شاهين مدير الإعلام بالانروا-مكتب غزة خلال حديث لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الأنروا قررت تأجيل الامتحانات لسوء الأحوال الجوية, مشيرةً إلى أن جدول الامتحانات يبدأ يوم السبت القادم الموافق 21-12 وحتى الخميس الموافق 26-12 للصف الأول والثاني والثالث الأساسي .

وفيما يتعلق بامتحانات الصفوف الخامس والسادس والسابع، فبينت شاهين أنها تبدأ يوم الاربعاء 25-12-2013 , موضحة أن الامتحانات الموحدة تبدأ يوم 28-12 .

وأضافت شاهين أنه في حال حدوث أي طارئ خلال فترة الامتحانات سيتم الإعلان عنها تباعاً.

وتجدر الاشارة إلى أن منخفض جوي قوي ضرب المنطقة وقطاع غزة وتسبب في غرق العديد من منازل المواطنين, مما اضطر الإنروا لإعطاء إجازة لطلابها خلال فترة المنخفض , حيث استأنف الطلاب الدوام اليوم الاثنين .