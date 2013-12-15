الاحتلال يخلي قواعد عسكرية لبناء وحدات استيطانية

كشفت مصادر إعلامية عبرية، النقاب عن قرار وزارة الحرب الصهيونية وقيادة جيش الاحتلال تبكير موعد إخلاء جزء من القواعد العسكرية في وسط وشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، لصالح مشاريع بناء وحدات سكنية استيطانية.



وذكرت مجلة "غلوبس" الاقتصادية العبرية في آخر أعدادها الصادرة، أن المرحلة الأولى من عملية الإخلاء ستشمل المجمع العسكري في (تل أبيب) والذي يطلق عليه اسم "قاعدة الكرياه" وتبلغ مساحته نحو 9 دونمات.



ويتوقع أن يتم إخلائه بحلول نهاية العام المقبل، كما أنه من المتوقع أن تتم المباشرة بأعمال إخلاء قاعدة عسكرية أخرى شمال أراضي الـ 48 وتبلغ مساحتها 25 دونماً.



وأضافت المجلة، أنه إلى جانب ذلك فسيتم إخلاء قاعدتين إضافيتين في نهاية عام 2014 المقبل؛ الأولى وهي صغيرة نسبياً تتّسع مساحتها لبناء 100 وحدة استيطانية، أما الثانية وهي قاعدة "صرفند" القريبة من مدينة "ريشون ليتسيون" فتبلغ مساحة الجزء المقرّر هدمه منها حوالي 450 دونماً تكفي لبناء 3500 وحدة سكنية مكانها.



ومن الجدير بالذكر، أن عمليات الإخلاء التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي تشمل عدداً من القواعد العسكرية الواسعة مثل "صرفند"، "غليلون"، "سيركين"، "تل هوشمير" وغيرها، وبحسب التقديرات فإن إخلاء هذه القواعد سيوفر 11 ألف دونماً تُخصّص لبناء وحدات سكنية استيطانية جديدة.