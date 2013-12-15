لجنة إمداد الخميني الخيرية تقدم مساعدات عاجلة للأسر المنكوبة في غزة

قدمت لجنة دعم الإمام الخميني الخيرية التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مساعدات عاجلات للأسر الفلسطينية المنكوبة جراء المنخفض الجوي في غزة .

وقال خميس الهيثم المسؤول الإعلامي عن حملة التوزيع في غزة "إن اللجنة قدمت المساعدات لـ 500 عائلة فلسطينية عبر طرود غذائية للأسر الفلسطينية العالقة في منازلها جراء السيول التي غمرتها على مدار الايام الماضية كما قدمت أغطية وحليب أطفال للأسر في المدارس.

وأضاف الهيثم ان إيران كانت حاضرة دوما إلى جانب الشعب الفلسطيني تقف بجانبه في المسرات والأحزان وتدعم صموده على مدار سنين طويلة.

واكد أن الطواقم التي ساهمت في توزيع المساعدات على الاسر المتضررة واجهت صعوبات بالغة من أجل الوصول للمواطنين العالقين في منازلهم، مؤكدا انه تم الوصول إليهم عبر قوارب للصيادين .

في ذات السياق وجه الاهالي الشكر للجنة دعم الإمام الخميني الخيرية وللجمهورية الإسلامية قيادة وشعبا على المساعدات الانسانية التي قدمتها على مدار اليومين الماضيين.