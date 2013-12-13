5إصابات و43 حادثًا بجنين جراء المنخفض اليوم

أصيب خمسة مواطنين، الجمعة، تراوحت إصاباتهم ما بين الطفيفة و المتوسطة جراء 43 حادث إطفاء و إنقاذ في محافظة جنين منذ صباح اليوم وسط تعمق المنخفض الجوي بشكل غير مسبوق.

وقال دفاع مدني جنين في بيان له اليوم إنه تعامل مع 43 حادثًا منذ صباح الجمعة جراء المنخفض الجوي الذي يسود البلاد، حيث نجم عن الحوادث إصابة خمسة مواطنين.

وشملت الحوادث التعامل مع حوادث سير و انزلاقات عن الشوارع الرئيسية وإزالة أشجار سقطت على الطرقات والشوارع و أعمدة كهرباء واتصالات وشفط مياه من داخل منازل و إخلاء إصابات وسحب مركبات عالقة داخل المياه وإخماد حريق في منزل و إزالة أتربة وصخور عن الشوارع الرئيسية و الطرقات.

من جهةٍ أخرى انهار بركس للماشية وبداخله مواطن ونجله ونحو 100 رأس من الأبقار في بلدة سيلة الظهر جنوب المحافظة.

وقالت مصادر محلية إنه ونتيجة للأجواء العاصفة وتساقط الثلوج على بلدة سيلة الظهر إنهار بركس يعود للمواطن خالد محمد الجمل وهو عالق مع طفله بداخله نحو 100 رأس عجل، وأن الأهالي وبالتعاون مع الدفاع المدني ومديرية الأشغال عملوا على إنقاذ العالقيْن من داخل البركس.