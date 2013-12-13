الاتحاد الأوروبي بصدد تقديم رزمة من المساعدات للسلطة والاحتلال

ذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مساعدات غير مسبوقة للفلسطينيين والإسرائيليين في حال تم التوقيع على اتفاق تسوية بين الطرفين.

وأضافت هآرتس، أن وزراء دول الاتحاد سيصدرون يوم الاثنين المقبل بياناً رسمياً حول الاقتراح الذي من شأنه التعامل مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على أعلى المستويات، حيث أن الاتحاد الأوروبي سيقدم للطرفين رزمة من المساعدات المالية، الأمنية والسياسية لكي يتخذوا القرارات الصعبة من أجل التوصل إلى اتفاق تسوية".

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري كان بضيافة الرئيس عباس مساء الخميس وانتقل صباح اليوم الجمعة إلى القدس المحتلة للقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لدفع عملية التسوية إلى الأمام.