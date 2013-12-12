رونالدو يتفوق على ميسي و ريبيري

أعلنت مجلة وورلد سوكر الخميس، عن فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العام التي تمنحها للمرة الثانية متفوقا على ليونيل ميسي وفرانك ريبيري.

وكان رونالدو فاز بنفس الجائزة في 2008.

وتمنح الجائزة بناء على تصويت هيئة من الكتاب والنقاد الرياضيين من شتى أنحاء العالم وجاء تفوق رونالدو نتيجة لدوره في ناديه إلى جانب قيادته منتخب بلاده للصعود إلى نهائيات كأس العال م2014 التي ستقام في البرازيل.

وحصل بايرن ميونيخ الذي فاز بدوري أبطال أوروبا وبدوري وكأس المانيا في الموسم الماضي على جائزة أفضل فريق في حين حصل مدربه السابق يوب هينكس الذي قاده الى الفوز بالثلاثية على جائزة افضل مدرب.