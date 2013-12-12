استشهاد ستة فلسطينيين في سوريا بينهم خمسة من جيش التحرير

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إن ستة لاجئين فلسطينيين استشهدوا الأربعاء جراء الصراع الدائر في سوريا.

وأضافت المجموعة في بيان صحفي الخميس أن الشاب محمد برو استشهد أثناء أداء خدمته بالقطعة العسكرية التابعة لجيش التحرير الفلسطيني في منطقة عدرا بريف دمشق، كما استشهد الشاب محمود عثمان من أبناء مخيم اليرموك في منطقة عدرا بسبب تدهور حالته الصحية، وعدم القدرة على نقله إلى المشفى.

وأشارت إلى أن الشاب أحمد عيسات من سكان مخيم خان الشيح استشهد أثناء أداء خدمته بالقطعة العسكرية التابعة لجيش التحرير، وكذلك الشاب بشار علي من سكان مخيم سبينة، وصالح أحمد عيسى من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني، بالإضافة إلى استشهاد صالح أحمد صقر من مرتبات جيش التحرير أيضًا.

وفي السياق، أطلقت العائلات الفلسطينية النازحة إلى منطقة عدرا العمالية نداء استغاثة ناشدوا فيه منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية للتدخل من أجل إنقاذ أرواحهم بسبب حدة الاشتباكات التي تجري بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي ما أدى إلى محاصرتهم داخل أقبية اﻷبنية التي بدأ الطعام ينفذ منها.

وذكرت مجموعة العمل أن حالة من الهلع والخوف عاشها سكان مخيم العائدين بحمص بسبب سماعهم أصوات انفجارات قوية هزت أرجاء المخيم تبين بأنها نتيجة قصف المناطق المحاذية له.

وأوضحت أن سكان مخيم خان دنون يعانون من ضائقة اقتصادية كبيرة بسبب تردي الأوضاع الأمنية في سورية والتي انعكست عليهم سلبًا وأدت إلى انتشار البطالة وفقر الحال.

وأفادت باعتقال الشابين فادي الخطيب ومحمد الزين من مركز تدريب جيش التحرير الفلسطيني في مدينة مصياف، وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اعتقال الشابين.