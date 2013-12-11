بدعوى انها تدفع لموظفين لا يعملون.. دعوات لوقف رواتب موظفي السلطة بغزة

قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن على الاتحاد أن يقوم بمراجعة المساعدات التي يقدمها للسلطة الفلسطينية، وذلك بعدما تبين لهم أن "موظفين من قطاع غزة يحصلون على رواتب من هذه المساعدات رغم أنهم لا يعملون".

وقال هانز ويسبرغ من المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات: "هناك عدد من المجالات في النهج الحالي تحتاج بصورة متزايدة إلى مراجعة".

وتتعلق المراجعة بمبلغ مليار يورو (1.38 مليار دولار) قدمت كتمويل من الاتحاد الأوروبي إلى الأراضي الفلسطينية في الفترة 2008-2012 عبر آلية "بيغاس" التي تهدف إلى المساعدة في الوصول إلى حل الدولتين لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

واكتشف المراجعون الذين زاروا المنطقة من وقت لآخر للقيام بعمليات تفتيش إن أربعة من كل عشرة موظفين يتولى الاتحاد الأوروبي دفع رواتبهم لا يعملون. بينما كشف مسح أجراه مراجعون فلسطينيون أن 90 من كل 125 شخصا يحصل على راتبه من الاتحاد الأوروبي لا يعمل. وقال ويسبرغ إن من بينهم معلمون وأطباء.

وأضاف أن المشكلة تركزت في قطاع غزة حيث لا يعمل المستفيدون "بسبب الموقف السياسي" الناتج عن الخلاف بين حركة "فتح" و"حماس".

وأوصى المراجعون بأن ينهي الاتحاد الأوروبي برنامج تمويل رواتب موظفي قطاع غزة وأن يقوم بتحويل الأموال إلى الضفة الغربية.

وأشار ويسبرغ إلى أن الاتحاد يتولى دفع رواتب 20% من موظفي القطاع العام في محاولة منه للإبقاء على الخدمات العامة الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية في الأراضي المحتلة.