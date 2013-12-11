الاحتلال يمنع لاعبين من منتخبنا الوطني من مغادرة غزة

منعت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، لاعبين إثنين من منتخبنا الوطني، اختارهم المدير الفني للمنتخب الفلسطيني لكرة القدم جمال محمود، من قطاع غزة، من مغادرة القطاع إلى مدينة رام الله.

وقال بيان صادر عن اتحاد كرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال سمحت بمرور كل من: حسام وادي، عيد عكاوي، ومحمد الديري، وجهاد عبد العال إضافة إلى مساعد المدرب صائب جندية، بعد مماطلة متعمدة، ورفضت عبور اللاعبين: أنس الحلو، وميسرة البواب.

وقال نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إبراهيم أبو سليم: 'كنا نتمنى والأسرة الرياضية كافة في قطاع غزة أن تصدر التصاريح في وقت سابق للاعبي المنتخب من أجل اللحاق بالمعسكر التدريبي الذي أقيم في الضفة الغربية، حتى يتمكن المدرب جمال محمود من الإطلاع ومتابعة اللاعبين عن قرب واختيار المؤهل من بينهم للمشاركة مع المنتخب في بطولة غرب آسيا الثامنة المقرر إقامتها في قطر بداية من 25 الجاري؛ لكن إجراءات الاحتلال حالت دون مغادرتهم وتم إبلاغنا مساء الثلاثاء فقط بوجود تصاريح خاصة باللاعبين المغادرين، إضافة إلى مساعد المدرب صائب جندية.'

وتابع :'إنه ورغم الموافقة المتأخرة إلا أن الاتحاد الفلسطيني ارتأى السماح للاعبين بالمغادرة إلى الضفة الغربية على أمل أن يتم استكمال باقي الإجراءات الخاصة بوصولهم إلى دولة الإمارات من أجل الالتحاق بزملائهم في المنتخب الفلسطيني، والانضمام إلى المعسكر المقام هناك في دبي'؛ لافتاً إلى أن الفرصة لا زالت قائمة لضمهم لتشكيلة المنتخب من خلال إتاحة الفرصة للمدرب لمتابعتهم عن قرب، متمنياً التوفيق لجميع اللاعبين في هذه البطولة.