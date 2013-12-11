الكونغرس يخصص 400 مليون دولار لتطوير منظومات « اسرائيل » الدفاعية‏

ذكرت صحيفة يديعوت صباح اليوم الاربعاء, بأن الولايات المتحدة صادقت على تخصيص 400 مليون دولار "لإسرائيل" لحماية اجواء "اسرائيل" , حيث سيخصص المال لتصنيع منظومات اخري من القبب الفولاذية وتطوير منظومة العصا السحرية وصاروخ حيتس لاعتراض الصواريخ البلاستية.

والمساعدات الامريكية لإسرائيل تأتي لتطوير ما يسمى بمنظومات الدفاع الجوية الاسرائيلية المرتبطة بميزانية الدفاع الامريكية .

ويأتي الدعم الامريكي "لإسرائيل" لحماية سماء اسرائيل من الصواريخ الايرانية بعيدة المدى عبر تطوير منظومة العصا السحرية في حين ان منظومة القبة الفولاذية لحماية اجواء "اسرائيل" من صواريخ حزب الله والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة