بيت لحم: مقتل شرطي برصاص مسلحين اطلقوا النار على سجن تقوع

أكدت مصادر أمنية وطبية متطابقة لمراسل "فلسطين اليوم" في بيت لحم، مساء اليوم، إن الشرطي الذي أصيب برصاص من قبل مسلحين مجهولين في سجن تقوع، قد توفي متأثراً بجراحه الخطيرة.

وأفاد الرائد لؤي ارزيقات مدير العلاقات العامة والاعلام في شرطة بيت لحم في تصريح خاص لمراسلنا، أن عدد من المسلحين المجهولين أطلقوا النار على مركز تقوع جنوب شرق بيت لحم، ما أدى إلى إصابة الشرطي ناصر عثمان ابرويش بجروح خطيرة في الصدر، وتوفي على إثرها في مستشفى بيت جالا الحكومي.

جدير بالذكر أن محافظة بيت لحم شهدت توتراً امنياً شديداً منذ عصر أمس الاثنين، عندما قتلت الشرطة الفلسطينية المواطن حسن مبارك ابو محميد (مطلوب للقضاء) بتهم كثيرة منذ عام 2005 بينهم تهم بالشروع بالقتل.