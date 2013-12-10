وحدة « درور » تقتحم قسم 4 من سجن ريمون الصحراوي

أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات, اقتحام وحدة "درور" الصهيونية الخاصة بالتفتيشات، قسم 4 من سجن ريمون الصحراوي.

ونقل المركز عن مصدر خاص في الحركة الأسيرة أن الاقتحام استمر منذ السادسة صباحاً، وحتى الثانية عشر بعد الظهر، حيث عملت الوحدات على إخراج الأسرى إلى مطبخ السجن طوال تلك الفترة رغم برودة الأجواء.

وفي السياق ذاته، قال المصدر أن ادارة سجن ايشل نقلت المتحدث بإسم أسرى إيشل الأسير محمود الغول إلى سجن ريمون الصحراوي، بعد عزم الأسرى المرضى خوض خطوات تصعيدية، لوقف سياسة العقوبات، والإهمال الطبي بحقهم .