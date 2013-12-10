أسرى عسقلان يشتكون نقص الأغطية وانتشار الحشرات داخل غرفهم

أفاد نادي الأسير اليوم الثلاثاء، بأن الأسرى في سجن "عسقلان" لا زالوا يعانون عقب الاقتحام الذي قامت به قوات القمع في الآونة الأخيرة للسجن ونتج عنه فرض عقوبات بحق الأسرى. واشتكى الأسرى من حالة الاكتظاظ داخل غرف السجن، والتي أصبحت في وضع سيء للغاية، حيث تنقص نوافذها التغطية الملائمة في الشتاء، وكذلك انتشار الصراصير والفئران داخل غرفهم، كما ويعانون من نقص حاد في الأغطية والملابس.

وأكد محامي نادي الأسير، الذي قام بزيارة المعتقلين، أن المحاكمات التعسفية التي شكلتها إدارة السجن لا زالت مستمرة. كما تم إحضار عدد من الأسرى من التحقيق إلى السجن ومنهم الأسرى: محمود الهريمي الذي يعاني من مرض الأعصاب، وقسام بدر وكرم علي ونعمان ريحان كما تم إعادة الأسير محمد ناجي إلى السجن بعدما قامت مصلحة السجون بنقله إلى سجن "ايشل".

وأشار الأسرى لمحامي النادي الذي قام بزيارتهم بأن إدارة السجن لا زالت تماطل بتقديم العلاج للأسرى المرضى، ومنهم الأسرى: حمادة أبراش، رمزي أبراش، عثمان يونس، نزار زيدان ويوسف نواجعة.