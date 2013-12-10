مصادر: توحد اطلاق الدفعتين الأخيرتين من الأسرى تشجيعاً للسلطة

قالت مصادر فلسطينية إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري طلب من الجانب الإسرائيلي توحيد الدفعتين الأخيرتين من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو لتشجيع الفلسطينيين على قبول العرض الأمني الأميركي.

وأوضحت أن كيري طلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أن يؤخر الدفعة الثالثة من الأسرى، وأن يبكر إطلاق الدفعة الأخيرة، وأن يطلق الدفعتين معاً في 29 الشهر المقبل، وذلك لتشجيع الرئيس محمود عباس على قبول عرضه الأمني.

وكانت إسرائيل أطلقت دفعتين من أسرى ما قبل أوسلو البالغ عددهم 104 أسرى. وكان مقرراً أن تطلق الدفعة الثالثة نهاية الشهر الجاري، والدفعة الأخيرة في نيسان (أبريل) العام المقبل.