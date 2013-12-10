ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

مصادر: توحد اطلاق الدفعتين الأخيرتين من الأسرى تشجيعاً للسلطة

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 06:21 - 10 ديسمبر 2013
جوال
مشاركة

قالت مصادر فلسطينية إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري طلب من الجانب الإسرائيلي توحيد الدفعتين الأخيرتين من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو لتشجيع الفلسطينيين على قبول العرض الأمني الأميركي.

وأوضحت أن كيري طلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أن يؤخر الدفعة الثالثة من الأسرى، وأن يبكر إطلاق الدفعة الأخيرة، وأن يطلق الدفعتين معاً في 29 الشهر المقبل، وذلك لتشجيع الرئيس محمود عباس على قبول عرضه الأمني.

وكانت إسرائيل أطلقت دفعتين من أسرى ما قبل أوسلو البالغ عددهم 104 أسرى. وكان مقرراً أن تطلق الدفعة الثالثة نهاية الشهر الجاري، والدفعة الأخيرة في نيسان (أبريل) العام المقبل.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات