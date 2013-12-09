شجار عنيف في البرلمان التركي على كلمة كردستان

وقع شجار عنيف اليوم الاثنين بين نواب قوميين وآخرين يؤيدون الأكراد في البرلمان التركي على استخدام كلمة “كردستان” عند الإشارة إلى حكومة إقليم كردستان العراق.

وذكرت صحيفة “زمان” التركية أن النائب عن حزب الحركة القومية عن مدينة أنقرة أوزجان ينيجري انتقد خلال جلسة برلمانية الوزراء لسكوتهم بشأن الاقتراح الذي قدّمه وطالب فيه إزالة كلمة “كردستان” من تقارير الميزانية عند الإشارة إلى حكومة إقليم كردستان في الصفقات التجارية.

وردّ النائب عن حزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد حسيب كابلان بأنه لا ينبغي أن يكون الاقتراح جزءاً من نقاشات الميزانية مضيفاً أنه لا يمكن لأحد إزالة كلمة “كردستان” التي استخدمها مؤسس جمهورية تركيا مصطفى كمال أتاتورك، من التقارير البرلمانية.

وأثناء كلمة كابلان، نشأ شجار بين ينيجري ونائبي حزب السلام والديمقراطية إدريس بالوكين وسيري ساكيك.

وبعد دقائق من الشجار الكلامي العنيف بين النواب، حاول بالوكين ضرب ينيجري عدة مرات.

وجرى تعليق الجلسة البرلمانية بعد الشجار.