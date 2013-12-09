الصليب: 94 من ذوى المعتقلين بينهم 23 طفل يزورون أبناءهم بـ« رامون »

توجه صباح اليوم الاثنين، 94 شخص من ذوى المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي لزيارة أبناءهم في سجن "رامون".

وأوضح الناطق باسم الصليب الأحمر ناصر النجار في تصريح ل"فلسطين اليوم"، أن 94 من ذوى المعتقلين بينهم 23 طفل تحت سن العاشرة توجهوا صباح اليوم لزيارة أبناءهم البالغ عددهم 51 في سجن رامون.

ومن الجدير ذكره أن الاحتلال الإسرائيلي سمح لأهالي المعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة بزيارة أبناءهم بعد معركة الأمعاء الخاوية التي خاضها الأسرى في عام 2012، إلا أنها لازالت تفرض إجراءات مشددة بشكل عام على الزيارات.



