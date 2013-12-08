الخضري يوجه نداءً عاجلاً لوزراء الصحة في الدول العربية والإسلامية والعالم لإمداد غزة بالأدوية

وجه النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار نداء عاجلا لوزراء الصحة في الدول العربية والإسلامية والعالم كافة لإغاثة القطاع الصحي في غزة.

ودعا الخضري في تصريح صحفي صدر عنه الأحد ووصل مراسلنا نسخة منه وزراء الصحة لإمداد القطاع بالأدوية والمستهلكات الطبية بسبب تناقصها جراء الحصار الإٍسرائيلي.

واستعرض بعض الإحصائيات الخطيرة في مستشفيات غزة وأبرزها عدم وجود 140 صنف علاج خاص بغرف العناية المكثفة والطوارئ وحضانات الأطفال وأقسام أخرى، و360 صنفا من المستهلكات الطبية في كافة الأقسام بما فيها غرف العمليات.

وشدد الخضري على صعوبة تنقل المرضى وسفرهم عبر المعابر للعلاج بالخارج، مبيناً أن أزمتي الكهرباء والوقود أديا لعدم انتظام التيار الكهربائي ما خلف تعطل عدة أجهزة ما يعني الحاجة السريعة لبدائل.

وجدد الخضري مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض منذ سبع سنوات على غزة والذي يرقى للعقوبة الجماعية ما أثر على كافة النواحي الحياتية.

وشدد على أن الحصار يمثل مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية ويعد غير قانوني وغير إنساني ويجب إنهاؤه على كافة الصعد وفتح المعابر والسماح بدخول كافة المستلزمات دون قوائم ممنوعات.

وفي تصريحاته أكد الخضري أن منع إسرائيل تركيب جهاز لتسهيل التصدير من غزة ضربٌ للاقتصاد الوطني وإمعانٌ في الحصار، وإصرارٌ على الاستهداف الإسرائيلي لعجلة الاقتصاد، مشيراً إلى قدرة غزة على التصدير بصورة تدعم الاقتصاد الوطني.