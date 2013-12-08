مهرجان الأفلام التسجيلية والسينمائية الفلسطينية في فيتنام

افتتح في العاصمة الفيتنامية هانوي مساء السبت، مهرجان الأفلام التسجيلية والسينمائية الفلسطينية، بحضور عدد كبير من رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في جمهورية فيتنام الاشتراكية.

وجاء المهرجان في إطار الفعاليات المتعددة التي تقيمها سفارة دولة فلسطين في فيتنام، إحياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذكرى الخامسة والعشرين لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين دولة فلسطين والجمهورية الفيتنامية.

وثمّن سفير فلسطين لدى فيتنام سعدي الطميزي دور الجمهورية الفيتنامية في دعم وتأييد الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن حركة التضامن العالمية مع الشعب الفلسطيني، تشكل رافعة معنوية كبيرة للشعب الفلسطيني لمواصلة كفاحه العادل من أجل نيل حريته واستقلاله.

وافتتح المهرجان بعرض فيلمين تسجيليين، الأول بعنوان: "فلسطين بين جدران الاحتلال"، وهو من إنتاج فيتنامي للمخرجين الشابان لي زوي وتران كوين، والثاني يحمل اسم: "خمس كاميرات مكسورة" للمخرج الفلسطيني عماد برناط.

وسيستمر المهرجان لمدة أسبوع، سيعرض خلاله عدد من الأفلام السينمائية والتسجيلية الفلسطينية، ومن ضمنها "عرس رنا"، و"عيد ميلاد ليلى"، و"الجنة الآن"، حيث حظي تنظيم المهرجان بتغطية إعلامية واسعة كونه الأول من نوعه، والذي تنظمه سفارة دولة فلسطين على نطاق موسع في فيتنام.