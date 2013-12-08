غزة: أمسية « تلاوات » في ذكرى وفاة عبد الباسط عبد الصمد‏

نظمت اللجنة الدعوية التابعة لحركة الجهاد الإسلامي وجمعية اقرأ الخيرية، ممثلةً في مركز الأصوات النديّة، أمسية دينية في مسجد القزمري بحي الشجاعية شرق مدينة غزة شارك فيها عدد من المقرئين، على شرف الذكرى الخامسة والعشرين لرحيل المقرئ المصري الشهير عبد الباسط عبد الصمد.

وحضر الأمسية حشد كبير من أبناء حي الشجاعية وأنصار حركة الجهاد، إلى جانب لفيف من الدعاة والمحفظين والوجهاء، يتقدمهم مسئول مسئول اللجنة الدعوية عبد الفتاح حجاج.

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بصوت للشيخ أحمد المدهون والذي يقلّد صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد-رحمه الله-.

ومن ثم تحدث الشيخ الداعية عمر فورة عن أهمية القرآن الكريم وعن ضرورة إحياء هذه المناسبات، تقديرا لمن كان لهم الدور الكبير في هداية كثير من الناس إلى الإسلام، أمثال الشيخ عبد الباسط صاحب الصوت القرآني الفريد.

الشيخ باسل مشتهى، قرأ بدوره ما تيسر من القرآن الكريم، بصوت ندي، تلاها ابتهالات محمدية للأخ يحيى إعلاو، ثم قراءات عدة للأخوة المشاركين في مركز الأصوات الندية، كالشيخ يونس الحلو والشيخ علي الهسي.

وقلّد الأخ معاذ الحلو صوت الآذان في الحرم المكي، وتبعه اتصال هاتفي بالأخ ياسر عبد الصمد في القاهرة تحدث فيه عن مكانة فلسطين في حياة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وخاصة أن الشيخ قرأ في المسجد الأقصى عام 1964م، فقال الأخ ياسر عن والده إنه كان يتمنى أن ينهى حياته بقراءة في المسجد الأقصى.

وتخلل المهرجان تقليد لبعض القراء القدماء والحديثين تناوب عليها الشيخ أحمد المدهون والشيخ باسل مشتهي.

وفي ختام المهرجان تم عرض مرئي CD لمدة 12 دقيقة عن حياة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.